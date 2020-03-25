Грищук: я в ужасном состоянии. Турнир претендентов пора остановить

Россиянин Александр Грищук рассказал о своем самочувствии во время проведения в Екатеринбурге международного шахматного турнира претендентов. Он считает, что проведение соревнования пора прерывать.



"Я нахожусь в ужасном состоянии, и мне совсем не хочется играть, — признается Грищук, слова которого приводят "Известия". — В самом начале у меня еще не было никакого представления обо всем происходящем, но сейчас я абсолютно уверен — турнира надо остановить".



"Эта атмосфера... Весь персонал в масках, даже охранники. Мне очень тяжело за этим наблюдать, не хочется мне здесь находиться, играть. При этом, несмотря на все вышесказанное, своим результатом я доволен".



Напомним, что победитель турнира претендентов получит возможность оспорить шахматную корону с ее действующим обладателем норвежцем Магнусом Карлсеном. Турнир в Екатеринбурге завершится третьего апреля. Его лидером является россиянин Ян Непомнящий.