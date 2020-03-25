Винокур: Лещенко в Коммунарке с двусторонним воспалением легких

У народного артиста РСФСР Льва Лещенко, госпитализированного накануне в инфекционную больницу в Коммунарку, обнаружено воспаление легких.

"Он сейчас лечится от двустороннего воспаления легких. Все нормально с ним. Не дождутся", — рассказал РИА Новости его друг, народный артист РСФСР Владимир Винокур.

Накануне 78-летний Лев Лещенко и его супруга Ирина пожаловались на плохое самочувствие и легли на обследование в больницу в московском поселке Коммунарка, где сейчас находятся пациенты с подозрением на коронавирус COVID-19. Две недели назад артист вернулся с гастролей по Канаде и США, после чего соблюдал режим самоизоляции, сообщил ранее концертный директор Олег Дмитриев. При этом отмечалось, что коронавирус у Лещенко и его супруги пока не подтвердился.

Несколько дней в эфире телеканала "Россия 1" вышла программа "Привет, Андрей!", в которой Лев Лещенко и другие артисты вспоминали Валентину Толкунову.