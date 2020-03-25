Акцию "Тотальный диктант" перенесут на осень из-за пандемии по коронавирусу

Акцию "Тотальный диктант" пенесут на осень. Такое решение организаторов заставила принять объявленная ВОЗ пандемия по коронавирусной инфекции, передает ГТРК "Кубань". Изначально проверить свою грамотность все желающие планировали 4 апреля. Теперь придется подождать до 17 октября. Кстати, последний раз осенью диктант проходил 17 лет назад.

Как прокомментировала ситуацию директор фонда "Тотальный диктант" Ольга Ребковец, всемирная акция еще ни разу не переносилась. Так что откладывание диктанта на более поздний срок — такое же чрезвычайное событие, как и перенос Олимпиады. Будем верить в хорошее и надеяться, что Тотальный диктант-2021 традиционно состоится в апреле, сказала Ребковец. Она также обратилась ко всем будущим участникам с просьбой набраться терпения и проверить свою грамотность и осенью, и будущим апрелем. Организаторы приложат все усилия, чтобы мероприятия прошли на высоком уровне.

Примерно в середине сентября стартуют повторные курсы подготовки к диктанту в офлайн- и онлайн-формате. Регистрация для участников откроется 8 октября по всему миру. Краснодар свое участие уже подтвердил. Кстати, 4 апреля в рамках Тотального диктанта пройдет онлайн-марафон. Можно будет послушать лекции гостей и экспертов.

Образовательная акция "Тотальный диктант" проходит раз в год во всем миру. Одновременно десятки тысяч людей на специально выбранных площадках пишут под диктовку текст. Участие бесплатно. Кстати, в прошлом году более 150 краснодарцев проверило свою грамотность.