После 26 марта желающим вернуться в Россию МИД помогать не будет

26 марта в 14 часов по местному времени заканчивается формирование списков граждан России, которые из-за пандемии коронавируса в мире, закрытия границ, аэропортов, отмены рейсов и жестких мер карантина в разных странах хотят вернуться на Родину.



После этой даты возвращение домой будет их личной ответственностью, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Она призвала находящихся сейчас за пределами России задуматься, как они потом будут добираться домой, и понять, что это будет их личная ответственность после того, как списки закроют.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сейчас находятся за рубежом около 45 тысяч российских туристов.

Желающие вернуться в Россию должны до 14 часов (по местному времени) 26 марта подать информацию о себе в посольства и консульства России в странах, где они находятся, передает "Россия 24".