КХЛ объявила о досрочном окончании сезона

Континентальная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении сезона 2019/20. На окончательное решение КХЛ повлияла эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавируса. Чемпион лиги определен не будет.



"К сожалению, мы вынуждены досрочно завершить сезон и это решение далось нам нелегко, — сказал президент КХЛ Алексей Морозов, которого цитирует сайт лиги. — Уверен, что все болельщики хотели бы увидеть продолжение борьбы за Кубок Гагарина. Но в сложившейся обстановке гораздо важнее здоровье игроков, сотрудников клубов, работников спортивных объектов и, конечно же, болельщиков. Мы считаем, что никто не вправе брать на себя ответственность за жизнь и здоровье людей".



В обращении КХЛ отмечается, что решение о завершении сезона было принято после консультаций со всеми заинтересованным сторонами. Итоговые места команд в минувшем сезоне станут известны после заседания советов директоров КХЛ.



Напомним, что ранее от участия в текущем сезоне лиги сообщили "Барыс", "Йокерит" и "Ак Барс".