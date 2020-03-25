Легковушка выбила с трассы маршрутку с пассажирами на Ставрополье

Одиннадцать человек пострадали в столкновении маршрутки с легковушкой в Ставропольском крае, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария произошла около 07:30 утра 25 марта в Кировском районе, на 402-м километре федеральной трассы "Кавказ", а ее виновником, по предварительным данным, стал 60-летний владелец ВАЗ-21115. В густом тумане он пошел на обгон, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с "Газелью", следовавшей из Пятигорска в Нальчик.

От удара маршрутка, в салоне которой находились 12 человек, вылетела с дороги и несколько раз перевернулась. Четверых пострадавших с серьезными травмами доставили в больницу в Кабардино-Балкарии, еще семеро сами обратились к врачам.

Как выяснили следователи, за рулем микроавтобуса находился 38-летний житель КБР, который за последние два года более 20 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД.