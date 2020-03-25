СМИ: нефтяники Техаса захотели обсудить с Новаком цены на нефть

Глава регулирующего органа, отвечающего за освоение нефтяных месторождений в штате Техас (США), Райан Ситтон намерен обсудить положение с ценами на нефть с министром энергетики России Александром Новаком, сообщает издание Politico.

"Я, возможно, свяжусь с министром нефти Саудовской Аравии и российским министром нефти", — отметил Ситтон.

Ситтон обсудил вопрос о состоянии мирового нефтяного рынка с представителями администрации США, но пандемия коронавируса отвлекает администрацию от решения вопросов энергетической отрасли.

Ситтон довел до секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо мнение о том, что падение цен на нефть вредит мировой экономике. Баркиндо ответил, что не может предпринять никаких официальных действий до следующей встречи ОПЕК, намеченной на июнь.