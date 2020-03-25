Глава ВТБ оценил влияние коронавируса на экономику России

Глава ВТБ Андрей Костин назвал коронавирус большей угрозой для экономики России, чем падение цены нефти.

"Думаю, что коронавирус намного хуже, — отметил Костин в интервью Bloomberg. — Мы знаем, как справиться с экономическим кризисом, но не знаем, как справиться с вирусом".

По его словам, ситуация труднопредсказуемая. И здесь бессильны экономисты и финансовые аналитики. Страны вводят карантин, целые отрасли попадают под ограничения.

Европа и Китай больше пострадали от вируса. Вместе эти страны обеспечивали "60% российской внешней торговли".

По прогнозу Костина, нефть могла бы подорожать до $45-50 за баррель, но этому мешает пандемия.