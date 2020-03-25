Вне законов физики. Военные показали уникальные кадры полетов истребителей Су-57

Министерство обороны РФ опубликовало видео полетов новейших истребителей пятого поколения Су-57. Четыре боевых машины продемонстрировали фигуры простого и сложного пилотажа, запуск ракеты с внешнего узла подвески.



Как поясняют военные, пилоты ВКС России полностью освоили Су-57 и способны летать на любых высотах как по одному, так и в группе.

Ранее на форуме "Армия-2018" Минобороны приобрело 15 истребителей Су-57, а через год был подписан контракт еще на 76 машин.

Су-57 – истребитель пятого поколения: он построен с применением технологий снижения радиолокационной заметности, оснащен современной электроникой и системами вооружения, способен летать на сверхзвуковой скорости без использования форсажа.