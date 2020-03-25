Врач порекомендовал на время пандемии коронавируса воздержаться от секса

Американский врач и телеведущий Мехмет Оз порекомендовал воздержаться от секса на время вспышки коронавируса COVID-19. В эфир его передачи пришла его коллега, ведущая Венди Уильямс, в беседе с которой он и дал такой совет.

55-летняя Уильямс спросила доктора Оза, можно ли во время пандемии продолжать половую жизнь, и врач посоветовал ей воздержаться от этого. Впрочем, в эфир эта часть передачи не вышла: ее отменили ряди трансляции пресс-конференции, посвященной проблеме коронавируса.

Уильямс рассказала журналу People о том, что не показали по телевизору. Она поинтересовалась у эксперта, можно ли подхватить вирус во время интимной близости.

"Когда я пошла к доктору Озу, я спросила его о том, как одиноким людям вроде меня быть с сексом, – отметила она. – Он ответил: "Знаете, что? Потерпите. Скоро все закончится".

Кроме того, Уильямс спросила врача, может ли коронавирус передаваться через одежду.

"Я захожу в лифт, нажимаю кнопку локтем, затем одергиваю рукав, прикасаюсь к ткани", – описала Уильямс возможный способ заражения.

Доктор Оз ответил, что вирус живет на ткани порядка двух часов, так что подхватить его можно и таким образом.

"Два часа, дорогие, чтобы вы понимали, когда выходите из метро или такси, заходите домой, садитесь на диван в одежде – и переносите заразу!" – заключила телезвезда.

В связи с распространением коронавируса многие страны ввели ограничительные меры, подразумевающие, в частности, самоизоляцию и ограничение контактов. По данным на 25 марта, общее число заразившихся COVID-19 в мире составляет 422,7 тысячи. Прирост числа заразившихся за сутки составил почти 42,3 тысячи случаев.