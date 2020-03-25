Дептранс: в Москве снизился пассажиропоток и количество ДТП

На фоне различных мер, введенных в Москве в целях профилактики распространения коронавируса, количество пассажиров в общественном транспорте города значительно снизилось.

По данным Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, в метро пассажиропоток упал на 44%, в электричках — на 32%, на наземном транспорте тоже на 32%. Автомобилями каршеринга стали пользоваться реже на 26%, а такси — на 23%. Количество ДТП в городе сократилось на 27%.

Число людей старше 65 лет в городском транспорте уменьшилось на 70%. Однако по оценке городских властей их все равно очень много.

"Только до 10 часов утра проехало 67 тысяч людей старше 65 лет! Больше всего в следующих районах: Печатники, Люблино, Лефортово, Кунцево, Нижегородский", — сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Ранее власти столицы рекомендовали компаниям и организациям перевести сотрудников по возможности на удаленный режим работы, студенты и школьники переведены на дистанционное обучение. Кроме того Роспотребнадзор обязал все фитнес-центры, бассейны и аквапарки в городе прекратить пускать посетителей до особого распоряжения. В Москве также закрылись музеи, картинные галереи и выставочные залы. С 26 марта по 14 апреля всем пожилым людям старше 65 лет, а также тем, кто страдает серьезными хроническими заболеваниями, рекомендовано оставаться дома в режиме самоизоляции.

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в России на 25 марта составляет 658 человек в 55 регионах, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Новые случаи зарегистрированы в 20 регионах, в том числе в Москве.