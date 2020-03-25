Российские автозаводы оказались на грани остановки

О том, что сборочные конвейеры придется поставить на паузу на срок до двух недель, уже объявили некоторые автопроизводители - Volkswagen, Skoda и Groupe PSA. Однако пандемия коронавируса может привести к тотальной остановке отрасли.

Эксперты рынка уже называют складывающуюся ситуацию уникальной для российского автопрома. Представители очень многих заводов нашей страны заявили изданию "Коммерсант", что среди сценариев возможного будущего предусматривают и вариант, при котором придется останавливать работу.

Об этом упоминают, в частности, источники на калининградском "Автоторе", российских предприятиях Toyota и Renault, в Sollers и группе ГАЗ. Правда, причины возможной остановки называются разные.

Главная - это все те же перебои с поставками комплектующих, но если ранее речь шла о компонентах, которые производятся в Китае, то сейчас может пересохнуть европейский источник запчастей. В странах Европы уже массово останавливаются конвейеры ради того, чтобы по возможности предотвратить распространение коронавируса среди сотрудников предприятий.

В нашей же стране, по данным источников издания, могут пострадать и те компании, которые "завязаны" на поставки из Европы, но пока не заявляли о возможной остановке - к примеру, российские филиалы марок BMW и Mercedes-Benz.



Другая причина - это спад покупательской активности: рынок просто не "переварит" столько автомобилей, сколько способны собрать заводы. Более-менее оптимистично смотрят в будущее АвтоВАЗ и КАМАЗ, а также марки Kia и Hyundai: заводы в Южной Корее, где производят комплектующие для российской сборки машин этих марок, уже возобновили работу.