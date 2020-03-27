"Она борется не за любовь, а за сына": Глафира Тарханова о сериале "Паромщица"

30 марта в 21:00 телеканал "Россия 1" покажет новый сериал "Паромщица". Главную роль в нем исполнила Глафира Тарханова. Она говорит, что этот фильм прежде всего — о сильной женщине. Потому что слабые не могут пройти через такие тяжелые испытания, "они остаются где-то там, на первых этапах и первых трудностях, а сильные идут вперед, несмотря ни на что".

В сериале героиню Тархановой обвиняют в убийстве паромщика. Она проведет в тюрьме шесть лет, а когда выйдет, окажется, что вся ее прежняя жизнь рухнула: умер отец, муж собирается жениться на лучшей подруге, но самое страшное — от нее отказался сын. По словам Глафиры, именно эта линия ее привлекла в роли больше всего.

"Она борется даже не за любовь – она борется за сына, — говорит актриса. — И это есть все-таки в каждой женщине, которая стала мамой, это какая-то ключевая нотка. Материнская история – она самая сильная! Мы готовы порвать за своих детей иногда".

Актриса отмечает, что это не просто какая-то бытовая история, ведь ее героиня "не знает, что ей все это предстоит, для нее это каждый раз, как и для зрителей, вновь". И каждый раз она проходит через испытания достойно. Кроме того, она отстаивает не всегда только свои интересы, но интересы других людей. "Живет по своему какому-то ощущению правды, и для нее это очень важно", — говорит Тарханова.



По словам Тархановой, сценарий сериала не копирует чью-то жизнь, но чувства ее героини близки всем. "Есть ощущение одиночества, есть ощущение какой-то несправедливости, мы все через это проходим. Вот эти какие-то точки, наверное, нас соединяют", — считает актриса.