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Коронавирус 7 минут назад

25 марта 202013:15

Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

В связи с развитием ситуации с коронавирусом президент РФ Владимир Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ.

У главы государства произошли изменения в графике, он отменил вылет в Санкт-Петербург на заседание Совета по культуре и искусству и остался в Москве. В настоящее время он работает над текстом своего обращения к гражданам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает телеканал "Россия 24".

Песков подтвердил, что в связи с обращением президента перенесено заседание Совета по культуре. Он отметил, что пока нет информации о том, когда оно состоится.

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