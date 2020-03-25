Месси против коронавируса: футболист пожертвовал миллион евро на борьбу с инфекцией

Капитан испанской "Барселоны" Лионель Месси стал еще одним футболистом, внесшим свой вклад в противостояние коронавирусу. Аргентинец пожертвовал один миллион евро для борьбы с COVID-19.



Известно, что перечисленная им сумма распределится между больницами Барселоны и медицинским центром Аргентины, сообщает Mundo Deportivo. На эти деньги лечебные учреждения смогут закупать необходимые медикаменты, средства защиты и оборудование.



Напомним, что ранее на борьбу с коронавирусом один миллион евро пожертвовал также и главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола, а Криштиану Роналду решил спонсировать одну из больниц города Порту, котоаяя уже закупается требуемой техникой и прочим медицинским инвентарем.