Билл Гейтс выступил против быстрого снятия ограничительных мер по борьбе с коронавирусом в США

Миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса в США должны сохраниться, несмотря на ожидаемую рецессию в экономике, пишет MarketWatch.

"На самом деле нет никакого среднего уровня, и очень сложно сказать людям: "Эй, продолжай ходить в рестораны, иди покупать новые дома и [игнорировать] эту кучу тел в углу. Мы хотим, чтобы вы продолжали тратить, потому что, возможно, есть политик, который считает, что рост ВВП — это все, что имеет значение", — заявил Билл Гейтс.

Таким образом Гейтс отреагировал на желание президента США Дональда Трампа снять ограничительные меры, которые были введены американскими властями в ответ на распространение пандемии коронавируса в стране. Пандемия уже привела к резкой остановке большей части мировой деловой активности.

Большая часть США, включая Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс и Калифорнию, подчиняется правилам, которые ограничивают передвижение и поездки. Эти усилия по смягчению последствий вспышки COVID-19 приводят экономику США к рецессии и к тому, что рынки акций США, которые достигли максимального роста всего месяц назад, столкнулись с сильнейшим падением.

Согласно данным, собранным Университетом Джона Хопкинса, во вторник днем заболевание, вызванное новым штаммом коронавируса, впервые выявленным в Китае в декабре, подхватили около 414 тысяч человек, более 18 тысяч человек умерли по всему миру.

В США, где эпидемия, вероятно, все еще находится на стадии зарождения, были инфицированы около 51542 человек.

Трамп, однако, сказал ранее во время интервью Fox News, что он надеется, что страна будет открыта к Пасхе 12 апреля, хотя большинству стран потребовались месяцы, чтобы добиться успехов в борьбе с инфекцией.

Трамп утверждал, что более длительное закрытие США сделает восстановление экономики после рецессии более трудным.