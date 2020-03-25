Барнаульский зоопарк приглашает взлянуть на новорожденного кенгуру

Посетители зоопарка "Лесная сказка":могут посмотреть на новорожденного кенгуру. В Барнауле стоят солнечные дни, и он вместе с мамой по имени Чаки греется под теплыми лучами.

Кенгуренку сейчас около двух месяцев. Он еще без волосяного покрова. Как рассказал директор зоопарка Сергей Писарев, малыш начинает познавать мир. Из сумки мамы выглядывают ушки, мордочка, смотрит, но быстро прячется. Ведь в сумке находится основной источник его питания, и пока образ жизни преимущественно закрытый.

По размерам сейчас кенгуренок соответствует двухмесячному котенку, сообщает ГТРК "Алтай". Сотрудники зоопарка вводят в питание мамы витамины и молоко, для того чтобы она получала все необходимые микроэлементы.

Отметим, что беременность у кенгуру длится недолго. Крошечный детеныш, появившись на свет , продолжает расти в сумке матери. О прибавлении в семействе кенгуру работники зоопарка узнают после того, как у самки округляется живот. В этом году в зоопарке надеются побить рекорд 2019 года — тогда у разных животных на свет появилось 69 малышей.