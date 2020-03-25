Песков: не знаю почему, но Путин не отказывается от рукопожатий

Российский лидер Владимир Путин даже в условиях пандемии коронавируса COVID-19 не оставил привычку здороваться за руку, хотя эксперты и не рекомендуют так делать. При этом, как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Путин соблюдает все необходимые меры предосторожности.

На вопрос, почему президент продолжает пожимать руки своим собеседникам, Песков ответил: "Я не знаю почему, не могу вам объяснить​​​".

"Он продолжает это делать. Естественно, с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и дезинфекции", – уточнил Песков.

Накануне во время визита в инфекционную больницу в Коммунарке, куда госпитализируют заразившихся коронавирусом, Путин пожал руку главному врачу Денису Проценко.

"Очевидно, что с главным врачом главной больницы, которая борется с коронавирусом, наверное, можно все-таки здороваться за руку достаточно уверенно и спокойно", – прокомментировал Песков.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки увеличилось на 163. В данный момент в стране зафиксированы 658 случаев заражения в 55 регионах. По всему миру вирусом заразились 422,7 тысячи человек.