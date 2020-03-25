Найден автор "ранее не известного" стихотворения Пушкина

На днях в интернете появилось никому не известное ранее стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, начинающееся строками "Позвольте, жители страны…". Текст распространился в соцсетях с комментарием, что Пушкин написал его, находясь на карантине в Болдине. Фрагмент стихотворения прочел в эфире телеканала "Россия К" актер театра и кино Михаил Полицеймако.

Текст звучит довольно воодушевляюще на фоне пандемии коронавируса COVID-19, когда многим приходится соблюдать режим самоизоляции. Неужели, наследие великого поэта настолько обширно, что в нем нашелся и такой пророческий текст? Все оказалось проще: этот стих – всего лишь стилизация, автором которой выступил блогер из Казахстана, пишущий под псевдонимом Урри Грим. Стихотворение он опубликовал в Facebook 21 марта.

Судя по всему, для самого блогера подобная популярность оказалась неожиданностью. Блогер посетовал, что некоторые назвали его бездарем, будто он "претендовал на лавры светоча русской поэзии".

"Сами перепутали меня с Александром Сергеевичем, сами обманулись, сами растрезвонили о какой-то холере в Болдине и сами же обиделись. Причем обиделись почему-то на меня", – написал он.

По словам автора, он чувствует немного некомфортно, впрочем, "к беспочвенной критике давно привык".