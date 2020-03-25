Уходивший от ДТП водитель грузовика едва не сбил полицейского в Сочи

Сотрудник ДПС едва не пал жертвой спешки сочинского таксиста, который вынудил водителя попутного грузовика искать спасения на обочине. Тяжелая машина резко ушла в сторону и чуть не задавила стража порядка. Дорожный инцидент попал в объектив камеры регистратора.

Описанные события произошли около часа дня 23 марта на улице Ленина в Адлерском районе курортной столицы России. На кадрах видно, как выехавший со второстепенной дороги таксист подрезал грузовик. Его водитель резко затормозил, да так, что машину повело и отбросило в сторону, туда, где стоял регулировавший движение инспектор. Он успел отскочить в сторону и чудом уцелел.

Кто из водителей понес наказание за произошедшее, остается неизвестным.