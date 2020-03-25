У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Уэльского Чарльза диагностировали коронавирус COVID-19, сообщает Daily Mail. Его супруга Камилла также сдала анализ на наличие инфекции, однако получила отрицательный результат.

По информации издания, сын королевы Елизаветы II отправился на карантин в замок Белморал в Шотландии.

Представитель вестминстерской резиденции Кларенс-хаус подтвердил, что у Чарльза выявили коронавирус.

"У него наблюдаются легкие симптомы, но в остальном чувствует себя хорошо и последние несколько дней работает из дома", – сказал собеседник издания. Вместе с Чарльзом в режиме самоизоляции находится его супруга.

Уточняется, что тесты на коронавирус были проведены в лаборатории больницы в графстве Абердиншир. Установить, от кого Чарльз заразился, не представляется возможным, поскольку принц участвовал в последнее время в большом количестве публичных мероприятий.