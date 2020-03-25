Двое детей в Костроме помещены в больницу с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает ГТРК "Кострома".

Как рассказала заместитель губернатора Ольга Еремина на сегодняшнем брифинге, семьи с детьми 21 марта прилетели из Великобритании и сразу же самоизолировались. Вскоре у школьников, учеников 5 и 7 классов, появились признаки простудного заболевания. В данный момент они находятся в инфекционном отделении окружной больницы №1 под наблюдением врачей. После возвращения из-за границы в школе они не были – как раз начались каникулы.

Завтра, 26 марта, на "Радио России Кострома" и на канале ГТРК "Кострома" в YouTube состоится прямая линия, посвященная ситуации с коронавирусом. Начало — в 18:20. Отвечать на вопросы жителей будут замгубернатора Ольга Еремина, главный санитарный врач области Александр Кокоулин и глава Департамента здравоохранения Евгений Нечаев.

Организаторы мероприятия — ГТРК "Кострома" и администрация области – приглашают к участию всех желающих. Задать вопрос представителям власти можно уже сегодня:

- телефон (4942) 32-73-72

- WhatsApp 8 909 256 00 00

- электронная почта radio.kostroma@mail.ru с пометкой "Коронавирус"

- соцсеть "ВКонтакте" на страницах ГТРК "Кострома" и "Радио России Кострома".

Телефон во время прямого эфира – (4942) 31-38-33.

По последним данным, в регионе нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусной инфекцией.