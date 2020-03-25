В Оренбурге ищут женщину, бросившую младенца в тамбуре больницы

В Оренбурге правоохранители ищут женщину, которая ранним утром оставила новорожденного ребенка в областной больнице и скрылась.

В семь утра в служебном тамбуре гинекологического отделения Оренбургской областной клинической больницы номер 2 был обнаружен младенец. Мальчику всего несколько дней, в служебном помещении его нашла уборщица.

В пресс-службе УМВД России по региону ГТРК "Оренбург" сообщили, что в настоящее время малышу оказывается помощь. Если кто-то из жителей видел женщину с ребенком в районе больницы с шести до семи утра, всех просят незамедлительно обратиться в полицию. Кроме того, полицейские ждут звонков от граждан с любой информацией, позволяющей установить личность женщины.