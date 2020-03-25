Старая "семерка" BMW простояла 23 года в надувном пузыре

На продажу на онлайн-аукционе Ebay выставлена настоящая "капсула времени" - BMW 740i выпуска 1998 года в безупречном состоянии с пробегом всего в 250 км. Статус "единственной такой "семерки" в мире" седану обеспечил необычный способ хранения.

"Семерка" в кузове E38 была продана официальным дилером в Германии некоей женщине, которая после покупки перевезла автомобиль в Польшу - этим и объясняются все цифры на одометре седана. Сразу по прибытии в городок Гоголин машину поместили на "длительное хранение".

BMW упаковали в особую капсулу - пластиковый пузырь с механическим нагнетанием воздуха, где она и простояла без движения все это время. Продавец утверждает, что другого такого седана просто не существует: "семерка" пребывает в абсолютно заводском состоянии, ни разу из капсулы не извлекалась и, соответственно, не ремонтировалась. По сути, это новый автомобиль 1998 года.

Любопытно, что история эта подтверждается и документами на автомобиль: согласно бумагам, единственный владелец - самая первая покупательница машины. Не исключено, законсервировали автомобиль как раз ради того, чтобы однажды выставить на продажу как уникальную редкость.

Машина оснащена 4,4-литровым V8 с отдачей в 286 л.с. в паре с 5-ступенчатой механикой, располагает четырьмя подушками безопасности, климат-контролем, датчиками парковки, подогревом и электрорегулировками сидений, а салон отделан светлой кожей.

Максимальная цена за уникум, предложенная на данный момент, сейчас составляет 50 650 евро, но аукцион продлится до 31 марта.