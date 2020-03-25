В российской армии стартует проверка готовности к борьбе с коронавирусом

В Западном и Центральном военных округах, в Воздушно-космических силах, Ракетных войсках стратегического назначения и других подразделениях начинает проверка готовности к борьбе с коронавирусом COVID-19. Соответствующее решение принял Верховный главнокомандующий РФ, заявил министр обороны Сергей Шойгу в эфире телеканал "Россия 24".

Проверка разделена на два этапа. На первом военное командование должно сформировать отряды, который будут противостоять распространению инфекции.

Второй этап займет двое суток и будет посвящен уже проверке самих медицинских подразделений: какое время им потребуется, чтобы развернуться и начать бороться с COVID-19.

Также военные планируют оценить возможности Вооруженных сил по доставке всего необходимого в отдаленные районы страны.