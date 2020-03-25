Тема:

Коронавирус 7 минут назад

25 марта 202015:05

Москва отменила развлечения, стоматологию и бесплатный проезд для пенсионеров

Кирилл Кухмарь/ТАСС

В Москве запретили проведение любых массовых мероприятий. Ограничение вступило в силу 25 марта, сообщил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.

"Временно приостанавливается проведение любых культурных, развлекательных, физкультурно-спортивных, зрелищных (…) и иных досуговых мероприятий, в том числе с использованием аттракционов", – говорится в сообщении мэра.

Уточняется, что под ограничения подпадают мероприятия в парках, торгово-развлекательных центрах и иных общественных местах – как закрытых, так и под открытым небом.

В данный момент в связи с распространением коронавируса COVID-19 в Москве закрываются ночные клубы, кинотеатры и детские игровые комнаты в ТРЦ.

"В ТРЦ должны быть закрыты детские комнаты, кинотеатры, фитнес-клубы, ледовые катки, боулинги, бильярдные, аттракционы, аквапарки и прочие объекты отдыха и развлечений, – сказано на сайте мэра. – Вместе с тем магазины, банки и службы быта, расположенные в ТРЦ, остаются открытыми".

Помимо этого указом мэра в столице вводится запрет на курение кальянов в общественных местах. Текст указа опубликован на сайте мэра и правительства Москвы.

Ограничения коснулись не только сферы развлечений: теперь стоматологические кабинеты в столице будут оказывать только экстренную помощь при острой боли и прочих неотложных состояниях.

Многофункциональные центры (МФЦ) "Мои документы" будут принимать граждан только по предварительной записи и по вопросам, которые нельзя решить в электронном виде.

Тем временем в Москве приостановлен льготный проезд в общественном транспорте для студентов колледжей и вузов, а также для пенсионеров и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.

"Мера непопулярная, но мы должны обеспечить соблюдение режима самоизоляции, чтобы уберечь от заразы наших бабушек и дедушек", — заявил Собянин.

23 марта сообщалось, что Москве из-за коронавируса временно отменили льготный проезд в общественном транспорте для школьников.

 

Ранее 25 марта стало известно, что за сутки в России число заразившихся коронавирусом увеличилось на 163, при этом 120 случаев зафиксированы в Москве.

Ранее по теме

Сейчас

15:10

Экс-глава МИД Украины задержан по подозрению в убийстве

14:31

Москва отменила развлечения, стоматологию и бесплатный проезд для пенсионеров

14:20

Украина ввела режим ЧС на 30 дней

14:01

Актриса Инна Макарова умерла на 94-м году жизни

13:41

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

13:07

Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

12:59

В Москве снизился пассажиропоток и количество ДТП

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

Путин обратится к гражданам в связи с коронавирусом

2 часа назад
Москва отменила развлечения, стоматологию и бесплатный проезд для пенсионеров

Москва отменила развлечения, стоматологию и бесплатный проезд для пенсионеров

21 минута назад
Украина ввела режим ЧС на 30 дней

Украина ввела режим ЧС на 30 дней

46 минут назад
Актриса Инна Макарова умерла на 94-м году жизни

Актриса Инна Макарова умерла на 94-м году жизни

1 час назад

Трансляции

15:30

Обращение Президента РФ
Все трансляции
Ассоциация туроператоров: истерики бессмысленны. Ждите

Ассоциация туроператоров: истерики бессмысленны. Ждите

40 минут назад
Главный психиатр: россияне могут получить психологическую помощь по телефону

Главный психиатр: россияне могут получить психологическую помощь по телефону

50 минут назад
Песков: не знаю почему, но Путин не отказывается от рукопожатий

Песков: не знаю почему, но Путин не отказывается от рукопожатий

1 час назад
Банк России: инфляция начнет расти из-за ослабления рубля

Банк России: инфляция начнет расти из-за ослабления рубля

14 минут назад
Винокур: Лещенко в Коммунарке с двусторонним воспалением легких

Винокур: Лещенко в Коммунарке с двусторонним воспалением легких

2 часа назад
Дептранс: в Москве снизился пассажиропоток и количество ДТП

Дептранс: в Москве снизился пассажиропоток и количество ДТП

1 час назад
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

1 час назад
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесен в Думу

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесен в Думу

3 часа назад
Как изменится жизнь россиян с 1 апреля

Как изменится жизнь россиян с 1 апреля

3 часа назад
Выбор редакции: Ксения Раппопорт и Константин Хабенский в экранизации романа Булгакова

Выбор редакции: Ксения Раппопорт и Константин Хабенский в экранизации романа Булгакова

2 часа назад
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

21 час назад
"Паромщица": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"Паромщица": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

24.03.2020 14:18
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

23.03.2020 09:00
Испанец давал своих собак напрокат для прогулок при карантине

Испанец давал своих собак напрокат для прогулок при карантине

7 минут назад
Посетитель супермаркета выстрелил в заставлявшего его платить администратора

Посетитель супермаркета выстрелил в заставлявшего его платить администратора

13 минут назад
Чем занять детей на карантине: варианты

Чем занять детей на карантине: варианты

31 минута назад
Мировые цены на нефть вновь начали падать

Мировые цены на нефть вновь начали падать

41 минута назад
В российской армии стартует проверка готовности к борьбе с коронавирусом

В российской армии стартует проверка готовности к борьбе с коронавирусом

1 час назад
Нурмагомедов-старший: боя Хабиба и Фергюсона в США не будет

Нурмагомедов-старший: боя Хабиба и Фергюсона в США не будет

1 час назад
Валуев и Тарасова дали школьникам советы, как не "заплыть жирком"

Валуев и Тарасова дали школьникам советы, как не "заплыть жирком"

1 час назад
Найден автор "неизвестного" стихотворения Пушкина

Найден автор "неизвестного" стихотворения Пушкина

1 час назад
Месси против коронавируса: футболист пожертвовал миллион евро на борьбу с инфекцией

Месси против коронавируса: футболист пожертвовал миллион евро на борьбу с инфекцией

2 часа назад
После 26 марта желающим вернуться в Россию МИД помогать не будет

После 26 марта желающим вернуться в Россию МИД помогать не будет

2 часа назад
КХЛ объявила о досрочном окончании сезона

КХЛ объявила о досрочном окончании сезона

2 часа назад
Время покупать? Рубль и российские акции дорожают: доллар ниже 77

Время покупать? Рубль и российские акции дорожают: доллар ниже 77

2 часа назад
Вице-спикер Толстой: самоизоляция закончена, чувствую себя прекрасно

Вице-спикер Толстой: самоизоляция закончена, чувствую себя прекрасно

2 часа назад
Мишустин пообещал строго наказывать чиновников, пренебрегающих проблемой коронавируса

Мишустин пообещал строго наказывать чиновников, пренебрегающих проблемой коронавируса

3 часа назад
В России за сутки заразились коронавирусом 163 человека, в Москве - 120

В России за сутки заразились коронавирусом 163 человека, в Москве - 120

3 часа назад
Продавцы не ожидают подорожания алкоголя в России

Продавцы не ожидают подорожания алкоголя в России

3 часа назад
Продажи упали до нуля: в Нидерландах из-за коронавируса уничтожают тысячи цветов

Продажи упали до нуля: в Нидерландах из-за коронавируса уничтожают тысячи цветов

3 часа назад
Тело младенца в пакете нашли на востоке Подмосковья

Тело младенца в пакете нашли на востоке Подмосковья

3 часа назад
Бой-реванш Фьюри и Уайлдера перенесут на октябрь 2020 года

Бой-реванш Фьюри и Уайлдера перенесут на октябрь 2020 года

3 часа назад
Шойгу: прозападные оппозиционеры проникают на военные объекты, похороны и поминки

Шойгу: прозападные оппозиционеры проникают на военные объекты, похороны и поминки

3 часа назад
600-километровый марш: колонна российской спецтехники выдвинулась из Рима в Бергамо

600-километровый марш: колонна российской спецтехники выдвинулась из Рима в Бергамо

4 часа назад
В России снижаются цены на овощи и куриное мясо

В России снижаются цены на овощи и куриное мясо

4 часа назад
В России приостанавливают выпуск автомобилей Peugeot, Citroen и Opel

В России приостанавливают выпуск автомобилей Peugeot, Citroen и Opel

4 часа назад
Матвиенко призвала пожилых сенаторов уйти на карантин

Матвиенко призвала пожилых сенаторов уйти на карантин

4 часа назад
В Китае госпитализированный с подозрением на COVID-19 умер от хантавируса

В Китае госпитализированный с подозрением на COVID-19 умер от хантавируса

4 часа назад
Обнародованы кадры с места гибели семи человек при пожаре под Пензой

Обнародованы кадры с места гибели семи человек при пожаре под Пензой

4 часа назад
Оставшихся дома пациентов с коронавирусом будут лечить по интернету

Оставшихся дома пациентов с коронавирусом будут лечить по интернету

4 часа назад
В Кабуле взорвали храм сикхов. Погибли 11 человек

В Кабуле взорвали храм сикхов. Погибли 11 человек

5 часов назад
COVID-19 в Европе: Испания может перегнать Италию по числу заболевших

COVID-19 в Европе: Испания может перегнать Италию по числу заболевших

5 часов назад
В России отменяются некоторые поезда между регионами

В России отменяются некоторые поезда между регионами

5 часов назад
Российские сети обещают выдержать массовый переход на удаленку

Российские сети обещают выдержать массовый переход на удаленку

6 часов назад
Голос большой истории: на канале "Россия 1" покажут сериал "Зулейха открывает глаза"

Голос большой истории: на канале "Россия 1" покажут сериал "Зулейха открывает глаза"

23.03.2020 16:50
"Ликвидация клуба извращенцев". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Ликвидация клуба извращенцев". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

23.03.2020 16:50

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку