Тело новорожденной девочки обнаружили в мусорном баке в Липецке

Труп младенца нашли в мусорном контейнере в Левобережном районе Липецка, СКР проводит доследственную проверку.

Страшную находку сделали жители одного из домов по проспекту Мира, когда утром 25 марта выносили мусор. Пакет с телом маленькой девочки лежал сверху в контейнере, отмечают "Вести.Липецк".

В настоящее время следователи устанавливают причины произошедшего и пытаются выйти на след матери ребенка.

Ранее в среду труп новорожденного с пакете был обнаружен в подмосковной Электростали.