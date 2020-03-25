Глава Nike спрогнозировал сильный кризис в Европе и США в ближайшее время

Главный исполнительный директор Nike Джон Донахью прогнозирует, что Европа и США переживут самый сильный кризис из-за коронавируса "в ближайшем будущем" после того, как компания, выпускающая спортивную одежду, вновь открыла большинство своих магазинов в Китае, пишет The Financial Times.

Открытие магазинов Nike в Китае, в результате чего акции компании выросли на 8,5% на торгах, дает хоть какую-то надежду на то, что другие страны, чья экономика перешла в рецессию в результате пандемии, все же смогут перейти к восстановлению в ближайшие месяцы.

Компания закрыла все свои собственные магазины в нескольких других странах, в том числе в США, Канаде и Западной Европе, так как власти по всему миру ввели ограничения для розничной торговле для контроля над вспышкой.

Донахью, который был назначен на пост в компании в этом году, заявил, что ждет "сложного периода для тех, кто живет в США и Европе". Однако он добавил: "Наш опыт работы в Китае, Японии и Южной Корее дает нам уверенность в том, что мы увидим другую сторону этого кризиса в ближайшем будущем".

Однако он предупредил, что компания ожидает, что вирус будет развиваться "в разные сроки" в разных странах, отчасти из-за различных мер, принимаемых для борьбы со вспышкой.

Доходы Nike в большом Китае упали всего на 4 процента за три месяца до конца февраля, финансового третьего квартала компании, хотя спад был бы более резким без электронной коммерции и цифровых технологий. Количество пользователей приложений для тренировок Nike в Китае выросло на 80 процентов за этот период.

Эндрю Кэмпион, финансовый директор, добавил, что он ожидает, что доходы от большого подразделения Nike в Китае будут "примерно равны" в текущем четвертом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Nike начал открывать магазины в Китае около месяца назад, на прошлой неделе был также открыт магазин в Ухане, городе, который был центром вспышки пандемии коронавируса.

Доходы компании за третий квартал компании выросли на 5 процентов — до 10,1 миллиарда долларов. Чистая прибыль снизилась с 1,1 миллиарда долларов до 847 миллионов.