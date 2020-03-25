Предотвратить COVID-19: в Москве дезинфицируют подъезды и детские площадки

Новый регламент уборки нежилых помещений начал действовать в Москве. Трижды в день в местах общего пользования проводится влажная уборка специальными составами. Такие меры приняты для профилактики распространения коронавируса. Особое внимание уделяется детским площадкам. Очищают даже места сбора бытовых отходов и мусоровозы.

При выходе из лифта или из квартиры мы все чаще встречаем их — люди в масках и защитных костюмах уже не вызывают удивления и вопросов. У каждого в руках бутылка со специальным раствором, сейчас это основное оружие против коронавируса.

- Дезинфекционной хлоркой моем, убивает микробы, бактерии.

Все жидкости для обработки утверждены Роспотребнадзором. В их составе либо спирт, либо хлорка. Сотрудники "Жилищника" тщательно обрабатывают так называемые входные группы. Трут дверные ручки, домофонные панели, кнопки лифтов и почтовые ящики — те места, к которым чаще других прикасаются жильцы домов. Обработка происходит трижды за день.

"Ежедневно до 8:00, в 16:00 и до 20:00 проводятся дезинфекционные мероприятия с применением специальных средств", — говорит Вячеслав Самойлов, начальник участка ГБУ "Жилищник Пресненского района".

В этом жилом комплексе в подъездах предусмотрены санузлы, так что у клининговой компании, которая обслуживает дом, работы хватает. На 4 больших жилых корпуса почти 30 человек уборщиков. На борьбу с вирусом выходят каждый час.

Во время особого режима рекомендовано без надобности из дома не выходить, но люди на улице все равно есть, и сотрудники клининга обрабатывают и уличные пространства -детские площадки, скамейки, клумбы.

"Есть детские зоны, садово-парковая мебель, лавочки, урны — они также протираются, производится санитарная обработка. Персонал оборудован средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками. Все необходимые средства в полном объеме у нас закуплены", — рассказывает Дмитрий Чинарев, руководитель инженерной службы клининговой компании.

А это уже дезинфекция одного из пешеходных переходов на Тверской: антисептик распыляют из специального устройства, обрабатывают буквально каждый метр перехода и тщательно протирают поручни на пандусе.

"Обрабатываем тоннельную часть объекта, где наибольшее прохождение людей. Всего в работах задействовано 250 человек в круглосуточном режиме", — объясняет Олег Машошин, заместитель руководителя ГБУ "Гормост" по эксплуатации инженерных сооружений.

Кроме этого коммунальщики провели внеочередную дератизацию и обработку подъездов против насекомых. Все городские о хозяйственные службы переведены в режим повышенной готовности.