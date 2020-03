Audi и Volkswagen изменили свои логотипы из-за коронавируса

Немецкие компании временной трансформацией своей официальной символики хотят подчеркнуть важность поддержания так называемой "социальной дистанции" - одной из мер профилактики заболевания, пользоваться которой официально рекомендуют власти.

"Оставайтесь дома, соблюдайте дистанцию, будьте здоровы, поддерживайте друг друга - мы все вместе в этой ситуации", - такое воззвание опубликовано в официальном аккаунте Audi Sport в Twitter, которое сопровождается коротким роликом. В ролике четыре знаменитых пересекающихся кольца, изображающих логотип Audi, разъезжаются, намекая на ту самую "социальную дистанцию".

Stay at home, keep your distance, stay healthy, support each other - we are in this together. As a global company and a global community, our highest priority is to identify any opportunities to #flattenthecurve.



Stay safe. pic.twitter.com/2G4zaszyM4