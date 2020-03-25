Срочно:
  • USD
    78.8493
  • EUR
    85.4253
  • IMOEX
    2442.35
  • RTSI
    982.12
  • DJA
    6797.83
  • NASDAQ
    7417.86
  • BRENT
    26.41
  • ГАЗПРОМ
    181.05
  • Газпрнефть
    290.95
  • Роснефть
    302.35
  • АЛРОСА
    61.98
  • Сбербанк
    192.01
25 марта 202014:13

Топ IT-стартапов, процветающих в условиях пандемии коронавируса

EPA

Бизнес страдает во время экономического кризиса, вызванного коронавирусом, стартапы лишились финансирования из-за опасений инвесторов, некоторые компании находятся под угрозой закрытия. Тем не менее, некоторые проекты, наоборот, стали крайне популярными. Посмотрим на некоторых бенефициаров пандемии коронавируса.

Медицинские стартапы

Шведская компания KRY оказывает телемедицинские услуги услуги в Швеции, Норвегии, Испании и Франции и является самым загружаемым медицинским приложением в Европе. KRY называет себя «первым в Швеции цифровым медицинским центром». Приложение работает так: сначала пациент заносит в него данные о себе и своих симптомах недомогания, затем KRY соединяет его на 15-минутный видеоразговор с врачом. 

За время пандемии коронавируса загрузка приложения выросла на 61% по сравнению с тем же временем в прошлом году, а количество консультаций увеличились на 80% за тот же период (консультации по вирусным симптомам выросли более чем на 240%). Kry вынужден был наращивать усилия по набору персонала, чтобы удовлетворить беспрецедентный спрос.

По мере распространения COVID-19 по всей Европе страх перед инфекцией вынуждают большое количество людей обращаться за медицинскими консультациями в режиме онлайн. На услугах виртуальных врачей также растет бизнес франко-германской компании Doctolib, французской Qare, британской Push Doctor и немецкой Compugroup Medical SE.

Производители роботов

Роботы не могут заболеть. Это делает их идеальными для выполнения работы в больницах и помощи тем, кто заперт в изоляции.

Датская компания Blue Ocean Robotics разрабатывает несколько автономных линий роботов, в том числе UVD роботов. Эти автономные дезинфекционные роботы помогают убивать вирусы и бактерии в больницах при помощи ультрафиолетового излучения. С момента запуска линии на рынок два года назад ее рост составил 400% в год.

В разгар эпидемии в Китае стартап получил свой самый большой заказ — 100 роботов, и заказы продолжают поступать. "Наша типичная цена по прейскуранту составляет 60 000 евро, что звучит дорого, но на каждого человека, заразившегося инфекцией в больнице, это обычно стоит около 3 000 евро". С нами окупаемость инвестиций через четыре с половиной месяца", — говорит Клаус Рисагер, соучредитель и исполнительный директор компании Blue Ocean Robotics.

Платформы для видео-конференций

В связи с тем, что мероприятия отменяются один за другим, платформы для проведения онлайн-мероприятий, такие как лондонская Hopin, процветают, а платформы, поддерживающие бизнес, особенно востребованы. Kantree, инструмент для совместной работы команд для организации своих проектов, также извлекает выгоду из взрывной популярности сервисов для дистанционной работы, но стартапу пришлось приспособиться, чтобы справиться с наплывом клиентов. 

Многие стартапы используют коронавирусную пандемию для заманивания новых клиентов бесплатными триал-версиями. Платформа для дистанционных совещаний Klaxoon увеличила спрос на 90% и теперь предлагает три месяца бесплатного доступа. Аналогичным образом, в мире дистанционного обучения компания Century Tech развернула свою образовательную платформу в школах Гонконга бесплатно.

Акции компании Zoom Video Communications Inc., предоставляющей услуги удаленной конференц-связи, растут уже три месяца подряд. Инвесторы считают, что Zoom станет одной из немногих компаний, которой удалось выиграть на фоне распространения коронавируса, сообщает Bloomberg. Компания дорожает на фоне беспрецедентного спроса пользователей, работающих из дома. На прошлой неделе представители компании объявили, что пропускная способность сервиса была увеличена, чтобы справиться с наплывом клиентов. 

Среди других платформ для дистанционного общения — платформа Around, которая недавно получила финансирование около $5,2 млн., а также сервис для проведения онлайн-лекций и конференций Run The World. Сервис менее чем за год привлек 4,3 млн долларов финансирования;

Биотех-стартапы

Биотехнологические единороги Германии CureVac и BioNTech борются за то, чтобы первыми вывести на рынок коронавирусную вакцину. Но и молодые стартапы тоже смогли продвинуть свой бизнес в условиях пандемии.

Джоанна Шилдс, исполнительный директор британской компании BenevolentAI, рассказала, как лондонский стартап использует искусственный интеллект для быстрого поиска лекарства. Дэвид Браун, соучредитель Кембриджского стартапа Healx (компания, специализирующаяся на прогнозировании лечения редких заболеваний), отметил, что правительства и системы здравоохранения по всему миру начинают осознавать важную роль, которую надежные данные и искусственный интеллект в режиме реального времени будут играть в борьбе с covid-19 и другими подобными проблемами.

Те, кто работает на окраинах фармацевтической отрасли, также пожинают плоды. Например, швейцарская компания SkyCell, занимающаяся перевозкой лекарств, сообщила о более 200 дополнительных заказов на безопасную отправку 46 тонн лекарств в Китай (на сумму 233 млн. долл. США).

Другими бенефициарами коронавируса в то же время стали производители медикаментов и гигиенических товаров. В частности, за первые две недели эпидемии акции японской Kawamoto, производящей медицинские маски, выросли в четыре раза.

Корпоративные мессенджеры

В связи с тем, что все больше людей вынуждены работать из дома, растет популярность корпоративного мессенджера Slack Technologies. По мнению аналитиков Morningstar, стоимость акций компании вырастет из-за массового перехода сотрудников на удаленный режим работы. Аналитики Bespoke Investment Group также рекомендуют акции Slack Technologies к покупке.

Однако аналитики не считают, что пандемия поможет Slack серьезно нарастить доходы. Мессенджер предоставляет бесплатные услуги в расчете, что затем компания приобретет корпоративную подписку ради дополнительных функций. В самой Slack признают, что экономический спад может привести к отказу от трат на корпоративную подписку на сервис. В Slack прогнозируют выручку в первом квартале от $ 185 млн до $188 млн, что примерно на $50–60 млн ниже ожиданий некоторых аналитиков.

Развлекательные сервисы

Находясь на карантине, людям нужно чем-то развлекаться. Выгоду извлекут из этого стриминговые сервисы типа Netflix. Эксперты считают, что в связи с закрытием фитнес-клубов любители спорта начнут больше тренироваться дома, а потому возрастет популярность приложений и платформ для домашних тренировок.

Важное место в домашней изоляции занимают видеоигры. Уже сейчас, на примере Китая, аналитики отметили взрывной рост аудитории геймеров, равно как и увеличение трат на внутриигровые покупки. Правда, в случае Китая, места мелким стартапам не нашлось — основным бенефициаром стал гигант Tencent. На американском и европейском рынке доминируют также весьма крупные игроки — Activision Blizzard, Electronic Arts и Take Two Interactive.

Сейчас

16:24

Путин: следующая неделя для россиян станет нерабочей

16:23

Путин объявил о переносе срока голосования по Конституции

15:10

Экс-глава МИД Украины задержан по подозрению в убийстве

14:31

Москва отменила развлечения, стоматологию и бесплатный проезд для пенсионеров

14:20

Украина ввела режим ЧС на 30 дней

14:01

Актриса Инна Макарова умерла на 94-м году жизни

13:41

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

Показать все новости

Коронавирус

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Обращение президента России Владимира Путина. Прямая трансляция

Обращение президента России Владимира Путина. Прямая трансляция

7 минут назад
Москва отменила развлечения, стоматологию и бесплатный проезд для пенсионеров

Москва отменила развлечения, стоматологию и бесплатный проезд для пенсионеров

1 час назад
По второму кругу: курс рубля к доллару и евро вновь падает

По второму кругу: курс рубля к доллару и евро вновь падает

47 минут назад
Российская колонна прошла половину пути до итальянского Бергамо

Российская колонна прошла половину пути до итальянского Бергамо

47 минут назад

Трансляции

Обращение Президента РФ
Все трансляции
Экс-глава МИД Украины задержан по подозрению в убийстве

Экс-глава МИД Украины задержан по подозрению в убийстве

58 минут назад
Актриса Инна Макарова умерла на 94-м году жизни

Актриса Инна Макарова умерла на 94-м году жизни

2 часа назад
Жена Александра Буйнова скрывала, что у него рак

Жена Александра Буйнова скрывала, что у него рак

50 минут назад
Банк России: инфляция начнет расти из-за ослабления рубля

Банк России: инфляция начнет расти из-за ослабления рубля

1 час назад
Винокур: Лещенко в Коммунарке с двусторонним воспалением легких

Винокур: Лещенко в Коммунарке с двусторонним воспалением легких

3 часа назад
Ассоциация туроператоров: истерики бессмысленны. Ждите

Ассоциация туроператоров: истерики бессмысленны. Ждите

1 час назад
Дептранс: в Москве снизился пассажиропоток и количество ДТП

Дептранс: в Москве снизился пассажиропоток и количество ДТП

2 часа назад
У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

У 71-летнего принца Чарльза диагностирован коронавирус

2 часа назад
Как изменится жизнь россиян с 1 апреля

Как изменится жизнь россиян с 1 апреля

4 часа назад
Саше с пороком сердца нужна срочная операция

Саше с пороком сердца нужна срочная операция

22 минуты назад
Выбор редакции: Ксения Раппопорт и Константин Хабенский в экранизации романа Булгакова

Выбор редакции: Ксения Раппопорт и Константин Хабенский в экранизации романа Булгакова

3 часа назад
"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

"Танцы со звездами". Новый сезон: долгожданная премьера на "России 1"

22 часа назад
"Паромщица": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

"Паромщица": премьера сериала на телеканале "Россия 1"

24.03.2020 14:18
Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

Нужна помощь: Богдану Максимову требуется срочное лечение

23.03.2020 09:00
Детский омбудсмен призвала ввести мораторий на плохие оценки школьников

Детский омбудсмен призвала ввести мораторий на плохие оценки школьников

28 минут назад
Врач о коронавирусе: Москва надеется на лучшее, но готовится к худшему

Врач о коронавирусе: Москва надеется на лучшее, но готовится к худшему

40 минут назад
Биологи впервые омолодили человеческие клетки

Биологи впервые омолодили человеческие клетки

54 минуты назад
Испанец давал своих собак напрокат для прогулок при карантине

Испанец давал своих собак напрокат для прогулок при карантине

1 час назад
Посетитель супермаркета выстрелил в заставлявшего его платить администратора

Посетитель супермаркета выстрелил в заставлявшего его платить администратора

1 час назад
Чем занять детей на карантине: варианты

Чем занять детей на карантине: варианты

1 час назад
Мировые цены на нефть вновь начали падать

Мировые цены на нефть вновь начали падать

1 час назад
Украина ввела режим ЧС на 30 дней

Украина ввела режим ЧС на 30 дней

1 час назад
Главный психиатр: россияне могут получить психологическую помощь по телефону

Главный психиатр: россияне могут получить психологическую помощь по телефону

1 час назад
В российской армии стартует проверка готовности к борьбе с коронавирусом

В российской армии стартует проверка готовности к борьбе с коронавирусом

2 часа назад
Нурмагомедов-старший: боя Хабиба и Фергюсона в США не будет

Нурмагомедов-старший: боя Хабиба и Фергюсона в США не будет

2 часа назад
Валуев и Тарасова дали школьникам советы, как не "заплыть жирком"

Валуев и Тарасова дали школьникам советы, как не "заплыть жирком"

2 часа назад
Песков: не знаю почему, но Путин не отказывается от рукопожатий

Песков: не знаю почему, но Путин не отказывается от рукопожатий

2 часа назад
Найден автор "неизвестного" стихотворения Пушкина

Найден автор "неизвестного" стихотворения Пушкина

2 часа назад
Месси против коронавируса: футболист пожертвовал миллион евро на борьбу с инфекцией

Месси против коронавируса: футболист пожертвовал миллион евро на борьбу с инфекцией

3 часа назад
После 26 марта желающим вернуться в Россию МИД помогать не будет

После 26 марта желающим вернуться в Россию МИД помогать не будет

3 часа назад
КХЛ объявила о досрочном окончании сезона

КХЛ объявила о досрочном окончании сезона

3 часа назад
Вице-спикер Толстой: самоизоляция закончена, чувствую себя прекрасно

Вице-спикер Толстой: самоизоляция закончена, чувствую себя прекрасно

3 часа назад
Мишустин пообещал строго наказывать чиновников, пренебрегающих проблемой коронавируса

Мишустин пообещал строго наказывать чиновников, пренебрегающих проблемой коронавируса

4 часа назад
В России за сутки заразились коронавирусом 163 человека, в Москве - 120

В России за сутки заразились коронавирусом 163 человека, в Москве - 120

4 часа назад
Продавцы не ожидают подорожания алкоголя в России

Продавцы не ожидают подорожания алкоголя в России

4 часа назад
Продажи упали до нуля: в Нидерландах из-за коронавируса уничтожают тысячи цветов

Продажи упали до нуля: в Нидерландах из-за коронавируса уничтожают тысячи цветов

4 часа назад
Тело младенца в пакете нашли на востоке Подмосковья

Тело младенца в пакете нашли на востоке Подмосковья

4 часа назад
Бой-реванш Фьюри и Уайлдера перенесут на октябрь 2020 года

Бой-реванш Фьюри и Уайлдера перенесут на октябрь 2020 года

4 часа назад
Шойгу: прозападные оппозиционеры проникают на военные объекты, похороны и поминки

Шойгу: прозападные оппозиционеры проникают на военные объекты, похороны и поминки

4 часа назад
Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесен в Думу

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесен в Думу

4 часа назад
В России приостанавливают выпуск автомобилей Peugeot, Citroen и Opel

В России приостанавливают выпуск автомобилей Peugeot, Citroen и Opel

5 часов назад
В Китае госпитализированный с подозрением на COVID-19 умер от хантавируса

В Китае госпитализированный с подозрением на COVID-19 умер от хантавируса

5 часов назад
В России отменяются некоторые поезда между регионами

В России отменяются некоторые поезда между регионами

6 часов назад
Российские сети обещают выдержать массовый переход на удаленку

Российские сети обещают выдержать массовый переход на удаленку

7 часов назад
Голос большой истории: на канале "Россия 1" покажут сериал "Зулейха открывает глаза"

Голос большой истории: на канале "Россия 1" покажут сериал "Зулейха открывает глаза"

23.03.2020 16:50
"Ликвидация клуба извращенцев". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

"Ликвидация клуба извращенцев". Смотрите в выходные новое расследование Эдуарда Петрова

23.03.2020 16:50

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку