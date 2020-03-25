Топ IT-стартапов, процветающих в условиях пандемии коронавируса

Бизнес страдает во время экономического кризиса, вызванного коронавирусом, стартапы лишились финансирования из-за опасений инвесторов, некоторые компании находятся под угрозой закрытия. Тем не менее, некоторые проекты, наоборот, стали крайне популярными. Посмотрим на некоторых бенефициаров пандемии коронавируса.

Медицинские стартапы

Шведская компания KRY оказывает телемедицинские услуги услуги в Швеции, Норвегии, Испании и Франции и является самым загружаемым медицинским приложением в Европе. KRY называет себя «первым в Швеции цифровым медицинским центром». Приложение работает так: сначала пациент заносит в него данные о себе и своих симптомах недомогания, затем KRY соединяет его на 15-минутный видеоразговор с врачом.

За время пандемии коронавируса загрузка приложения выросла на 61% по сравнению с тем же временем в прошлом году, а количество консультаций увеличились на 80% за тот же период (консультации по вирусным симптомам выросли более чем на 240%). Kry вынужден был наращивать усилия по набору персонала, чтобы удовлетворить беспрецедентный спрос.

По мере распространения COVID-19 по всей Европе страх перед инфекцией вынуждают большое количество людей обращаться за медицинскими консультациями в режиме онлайн. На услугах виртуальных врачей также растет бизнес франко-германской компании Doctolib, французской Qare, британской Push Doctor и немецкой Compugroup Medical SE.

Производители роботов

Роботы не могут заболеть. Это делает их идеальными для выполнения работы в больницах и помощи тем, кто заперт в изоляции.

Датская компания Blue Ocean Robotics разрабатывает несколько автономных линий роботов, в том числе UVD роботов. Эти автономные дезинфекционные роботы помогают убивать вирусы и бактерии в больницах при помощи ультрафиолетового излучения. С момента запуска линии на рынок два года назад ее рост составил 400% в год.

В разгар эпидемии в Китае стартап получил свой самый большой заказ — 100 роботов, и заказы продолжают поступать. "Наша типичная цена по прейскуранту составляет 60 000 евро, что звучит дорого, но на каждого человека, заразившегося инфекцией в больнице, это обычно стоит около 3 000 евро". С нами окупаемость инвестиций через четыре с половиной месяца", — говорит Клаус Рисагер, соучредитель и исполнительный директор компании Blue Ocean Robotics.

Платформы для видео-конференций

В связи с тем, что мероприятия отменяются один за другим, платформы для проведения онлайн-мероприятий, такие как лондонская Hopin, процветают, а платформы, поддерживающие бизнес, особенно востребованы. Kantree, инструмент для совместной работы команд для организации своих проектов, также извлекает выгоду из взрывной популярности сервисов для дистанционной работы, но стартапу пришлось приспособиться, чтобы справиться с наплывом клиентов.

Многие стартапы используют коронавирусную пандемию для заманивания новых клиентов бесплатными триал-версиями. Платформа для дистанционных совещаний Klaxoon увеличила спрос на 90% и теперь предлагает три месяца бесплатного доступа. Аналогичным образом, в мире дистанционного обучения компания Century Tech развернула свою образовательную платформу в школах Гонконга бесплатно.

Акции компании Zoom Video Communications Inc., предоставляющей услуги удаленной конференц-связи, растут уже три месяца подряд. Инвесторы считают, что Zoom станет одной из немногих компаний, которой удалось выиграть на фоне распространения коронавируса, сообщает Bloomberg. Компания дорожает на фоне беспрецедентного спроса пользователей, работающих из дома. На прошлой неделе представители компании объявили, что пропускная способность сервиса была увеличена, чтобы справиться с наплывом клиентов.

Среди других платформ для дистанционного общения — платформа Around, которая недавно получила финансирование около $5,2 млн., а также сервис для проведения онлайн-лекций и конференций Run The World. Сервис менее чем за год привлек 4,3 млн долларов финансирования;

Биотех-стартапы

Биотехнологические единороги Германии CureVac и BioNTech борются за то, чтобы первыми вывести на рынок коронавирусную вакцину. Но и молодые стартапы тоже смогли продвинуть свой бизнес в условиях пандемии.

Джоанна Шилдс, исполнительный директор британской компании BenevolentAI, рассказала, как лондонский стартап использует искусственный интеллект для быстрого поиска лекарства. Дэвид Браун, соучредитель Кембриджского стартапа Healx (компания, специализирующаяся на прогнозировании лечения редких заболеваний), отметил, что правительства и системы здравоохранения по всему миру начинают осознавать важную роль, которую надежные данные и искусственный интеллект в режиме реального времени будут играть в борьбе с covid-19 и другими подобными проблемами.

Те, кто работает на окраинах фармацевтической отрасли, также пожинают плоды. Например, швейцарская компания SkyCell, занимающаяся перевозкой лекарств, сообщила о более 200 дополнительных заказов на безопасную отправку 46 тонн лекарств в Китай (на сумму 233 млн. долл. США).

Другими бенефициарами коронавируса в то же время стали производители медикаментов и гигиенических товаров. В частности, за первые две недели эпидемии акции японской Kawamoto, производящей медицинские маски, выросли в четыре раза.

Корпоративные мессенджеры

В связи с тем, что все больше людей вынуждены работать из дома, растет популярность корпоративного мессенджера Slack Technologies. По мнению аналитиков Morningstar, стоимость акций компании вырастет из-за массового перехода сотрудников на удаленный режим работы. Аналитики Bespoke Investment Group также рекомендуют акции Slack Technologies к покупке.

Однако аналитики не считают, что пандемия поможет Slack серьезно нарастить доходы. Мессенджер предоставляет бесплатные услуги в расчете, что затем компания приобретет корпоративную подписку ради дополнительных функций. В самой Slack признают, что экономический спад может привести к отказу от трат на корпоративную подписку на сервис. В Slack прогнозируют выручку в первом квартале от $ 185 млн до $188 млн, что примерно на $50–60 млн ниже ожиданий некоторых аналитиков.

Развлекательные сервисы

Находясь на карантине, людям нужно чем-то развлекаться. Выгоду извлекут из этого стриминговые сервисы типа Netflix. Эксперты считают, что в связи с закрытием фитнес-клубов любители спорта начнут больше тренироваться дома, а потому возрастет популярность приложений и платформ для домашних тренировок.

Важное место в домашней изоляции занимают видеоигры. Уже сейчас, на примере Китая, аналитики отметили взрывной рост аудитории геймеров, равно как и увеличение трат на внутриигровые покупки. Правда, в случае Китая, места мелким стартапам не нашлось — основным бенефициаром стал гигант Tencent. На американском и европейском рынке доминируют также весьма крупные игроки — Activision Blizzard, Electronic Arts и Take Two Interactive.