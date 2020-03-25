"Барселона" готова продать Гризманна и еще семерых футболистов

Чемпион мира в составе сборной Франции и полузащитник "Барселоны" Антуан Гризманн может покинуть клуб. Боссы каталонцев рассматривают вариант с его продажей, если приобретут другого игрока на его позицию.



Помимо Гризманна будущим летом "блаугранас" могут покинуть еще семь игроков, сообщает Sport.es. В их число входят Иван Ракитич, Артуро Видаль, Фелипе Коутиньо, Самуэль Умтити, Нето, Эктор Фирпо и Мартин Брайтвайт. При этом в руководстве "Барселоны" отмечают, что не собираются намеренно продавать этих игроков. Однако если по ним поступят предложения и будут найдена замены , то в столице Каталонии готовы к их продаже.



Напомним, что накануне боссы сине-гранатовых дали понять, что из-за распространения коронавируса предложат своим футболистам пойти на понижение зарплат в размере 70 процентов.