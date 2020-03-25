Детский омбудсмен призвала ввести мораторий на плохие оценки школьников

В период дистанционного обучения педагогам и руководителям школ следует быть снисходительными к ученикам. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Детский омбудсмен рассказала, что к ней стали поступать обращения от родителей детей, которые перешли на дистанционное обучение в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Мамы и папы сообщили, что учителя ставят двойки за то, что ученики не выходят в Сеть. Три балла школьник может получить, если не нажмет кнопку в электронном журнале после просмотра фильма на онлайн-платформе.

Мишонова считает подобное недопустимым. По ее словам, происходящее не имеет ничего общего с оценкой знаний. Детский омбудсмен отметила, что педагогам стоит лояльнее в сложившихся условиях подходить к выставлению баллов, поскольку портал может давать иногда сбои. Кроме того, в некоторых семьях может быть один компьютер на несколько детей.

Ксения Мишонова сообщила, что некоторые родители просят ввести мораторий на двойки. Уполномоченный по правам ребенка отметила, что согласна с такой инициативой. По ее словам, педагогам и руководству школ следует быть более гибкими и снисходительными на период адаптации к новым условиям обучения, сообщает Агентство городских новостей "Москва".



Ранее сообщалось, что в связи с коронавирусом в российских школах введены каникулы с 23 марта до 12 апреля.