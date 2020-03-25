Цены за неделю в России выросли на 0,3%

Инфляция в России за неделю с 17 по 23 марта ускорилась до 0,3%, сообщил сегодня Росстат. Это такой же рост как за весь февраль. Общий рост цен сдерживает снижение стоимости овощей.

С начала года по 23 марта потребительские цены выросли на 1,3%, а с 1 по 23 марта – 0,5%.

Выросли цены на продукты, а цена автомобильного бензина не изменилась в среднем по стране, стоимость дизтоплива уменьшилась на 0,1%.

По оценке Минэкономразвития, в марте цены вырастут на 0,3-0,4% за месяц, а годовая инфляция достигнет 2,3-2,4% по итогам марта.

Банк России и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ожидают инфляцию по итогам года в размере 4%. ЦБ допускает ускорение роста цен в первом полугодии из-за ослабления рубля.

В России снижаются цены на овощи из-за хорошего урожая и появления на рынке остатков зимних запасов в ожидании новых поступлений из теплиц и полей.

По данным еженедельного мониторинга Минсельхоза России, цена картофеля 23 марта в среднем по стране снизилась за неделю на 0,2% до 10,49 руб./кг (без НДС), морковь подешевела на 4,6% до 13,52 руб./кг, огурцы — на 6,7% до 93,88 руб./кг. Подорожали только помидоры — на 0,5% до 143,36 руб./кг.

К 17 марта 2020 года собрано тепличных огурцов на 42% выше уровня прошлого года, помидоров – на 17,7%, зелени – на 39,2%.

Минсельхоз России прогнозирует в 2020 году рекордный сбор тепличных овощей – не менее 1,25 млн тонн, что на 6,1% выше уровня 2019 года.