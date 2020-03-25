Омские школы и детсады получат дезинфицирующие средства и бесконтактные термометры

Более 150 школ, 200 детсадов и 20 учреждений дополнительного образования в Омске получат бесконтактные термометры и дезинфицирующие средства. В образовательных учреждениях будет проводиться ежедневный утренний осмотр детей. На обеспечение дополнительной дезинфекции выделено около 10 миллионов рублей. Деньги поступят из резервного фонда по распоряжению главы города Оксаны Фадиной, — говорит ГТРК "Иртыш".

Напомним, во всех школах каникулы начались с 23 марта, По планам, они должны продлиться до конца месяца, после чего образовательные заведения перейдут на дистанционный режим обучения. Также отметим, что в детсадах образовательный процесс все еще не прерван. Однако приводить ли ребенка туда или нет, родителям предстоит решить самостоятельно.