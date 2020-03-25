Коллеги об Инне Макаровой: "Она ушла с бриллиантовой короной на голове"

Не стало легендарной актрисы Инны Макаровой. Ей было 93 года. "Девчата", "Женитьба Бальзаминова", "Высота", "Дело Румянцева", "Преступление и наказание", "Мертвые души", десятки других кинолент – классики советского кинематографа, и, конечно, "Молодая гвардия". В ней за роль Любы Шевцовой в 1949 году Инна Макарова была удостоена Сталинской премии I степени.

"Она прожила большую, роскошную жизнь", — говорит об Инне Владимировне народная артистка РФ Светлана Дружинина, которая вместе с Макаровой играла в фильме "Девчата".

В комментарии ТАСС Дружинина говорит, что "гениальная актриса умерла с бриллиантовой короной на голове".

Самые теплые и восторженные воспоминания об Инне Владимировне и у народного артиста России Евгения Стеблова. Он говорит, что она была и замечательной актрисой, и выдающейся личностью – "очень яркой, внутренне гибкой: и серьезной, и озорной".

"В ней была масса качеств, с одной стороны, противоположных, но в ней это все гармонично соединялось", — рассказывает Стеблов и признается, что ему было очень приятно работать с Макаровой.

Народный артист России Николай Бурляев – бывший муж дочери Инны Макаровой, режиссера Натальи Бондарчук, вспоминает, что она была "и великой актрисой, и великой женщиной", с которой жизнь подарила ему счастье общаться в жизни и в искусстве.

Бурляев признался, что не встречал другого такого беззлобного человека, как Макарова, который за всю свою жизнь не сказал ни о ком ни одного дурного слова.

"Ее кончина — это огромная утрата и для ее близких, и для русской культуры, и для всего народа, горячо любившего эту великую актрису", — уверен Бурляев.

Актер Анатолий Васильев говорит, что Инна Макарова была "актрисой от Бога, которую очень любил и любит народ", а любовь народа, по его словам, "просто так не приходит, поскольку он видит своих героев".

Инна Макарова была родом из Сибири. В 1943 году она поступила во ВГИК и училась в мастерской легендарных Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, а после окончания вуза была зачислена в труппу Театра-студии киноактера.

В кино Инна Макарова сыграла больше 50-ти ролей. Несмотря на тяжелую болезнь, она снималась вплоть до 2015 года. Поздние ее работы в основном связаны с фильмами дочери Натальи Бондарчук, которая родилась в браке Инны Владимировны с Сергеем Бондарчуком.



Вторым мужем был доктор медицинских наук Михаил Перельман, которого актриса пережила на 7 лет.

Ее биографии посвящены несколько документальных фильмов и множество телевизионных программ.



О месте прощания с Инной Макаровой пока не сообщается.