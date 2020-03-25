Власти выделят 3,5 млрд рублей на поддержку туроператоров

Минэкономразвития (МЭР) подготовило проект распоряжения правительства о выделении Ростуризму 3,5 млрд руб. из резервного фонда правительства. Деньги пойдут на предоставление в 2020 г. субсидий в рамках помощи туроператорам, пострадавшим от пандемии коронавируса.

Туроператоры наряду с авиакомпаниями пострадали от распространения коронавируса в связи с жесткими ограничениями на полеты между странами во избежание распространения пандемии.

Туроператоры получат субсидии за расходы по вывозу туристов из стран, в которых введены ограничения в связи с распространением коронавируса.

МЭР предлагает субсидировать туроператорам оплату возвратных рейсов, если эти туроператоры вывозили российских туристов в течение двух недель после введения ограничений в других странах.