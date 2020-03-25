Путин: мировая экономика оказалась под ударом из-за эпидемии коронавируса

"Вся мировая экономика оказалась под ударом из-за эпидемии коронавируса", — заявил Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам России.

"Нам пока удается сдерживать, но Россия даже в силу своего географического положения не может отгородиться от угроз", — отметил глава государства.

"Рядом с нашими границами находятся государства, полностью зараженные эпидемией", — сказал Путин.

"Главный наш приоритет — жизнь и здоровье граждан", — продолжил президент.

Обращение Владимира Путина транслирует телеканал "Россия 24"