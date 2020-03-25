Все пособия и льготы в России автоматически продлеваются на полгода

Все социальные пособия и льготы россиянам будут автоматически продлятся в течение следующих шести месяцев.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом общественность проинформировал президент РФ Владимир Путин в ходе своего телевизионного обращения к нации.

Он подчеркнул, что россиянам не нужно будет предоставлять куда-то справки и ходить по инстанциям. В качестве примера президент рассказал о ситуации с обычной семьей, которая имеет льготы по жилищно-коммунальному хозяйству и отметил, что не нужно будет регулярно подтверждать уровень своих доходов, чтобы получать от государства поддержку.

Говоря о ветеранах и тружениках тыла, Путин отметил, что выплаты им, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в размере 75 и 50 тысяч рублей соответственно, должны быть осуществлены в апреле, до майских праздников.