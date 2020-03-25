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Коронавирус 33 минуты назад

25 марта 202017:24

Информация об отмене поезда Новосибирск – Томск оказалась фейком

Сообщение о отмене поезда из Томск в Новосибирск оказалось фейком. Об этом сообщает ГТРК "Томск" со ссылкой на пресс-службу Федеральной пассажирской компании.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что начиная с 1 апреля прекращается продажа билетов на поезд Новосибирск – Томск. "Все это является фейком. Актуальное расписание можно посмотреть на официальном сайте РЖД в разделе под названием "Коронавирус. Изменения расписания движения поездов", – прокомментировала представительница ФПК.

Текст: ГТРК "Томск"

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