Информация об отмене поезда Новосибирск – Томск оказалась фейком

Сообщение о отмене поезда из Томск в Новосибирск оказалось фейком. Об этом сообщает ГТРК "Томск" со ссылкой на пресс-службу Федеральной пассажирской компании.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация, что начиная с 1 апреля прекращается продажа билетов на поезд Новосибирск – Томск. "Все это является фейком. Актуальное расписание можно посмотреть на официальном сайте РЖД в разделе под названием "Коронавирус. Изменения расписания движения поездов", – прокомментировала представительница ФПК.