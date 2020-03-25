Плей-офф МХЛ может пройти в августе

Оставшиеся матчи плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) могут быть сыграны в августе. Ранее встречи были отложены до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса.

Континентальная хоккейная лига провела совещание с клубами МХЛ. Было предложено провести оставшиеся матчи Кубка Харламова в августе. Речь идет встречах второго раунда.

Ранее КХЛ приняла решение о досрочном завершении сезона. Затем был завершен сезон и в Высшей хоккейной лиге.