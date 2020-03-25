Путин предложил ввести каникулы по ипотечным и потребительским кредитам

В зоне риска оказались кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг в прежнем режиме трудно или просто невозможно, заявил президент Владимир Путин в телеобращении к гражданам России.

"Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и по ипотечным кредитам. О чем идет речь. Если человек попал в сложную жизненную ситуацию, а именно: его месячный доход резко сократился, более чем на 30%, у него должно быть право временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его. Разумеется, без всяких штрафных санкций.

Прошу Банк России предусмотреть аналогичный механизм пролонгации кредитов и для индивидуальных предпринимателей.

Если выплата долга в силу объективных причин оказывается в принципе невозможной, то и в этом случае гражданин не должен попадать в тупик, становиться заложником требований кредиторов. Процедура банкротства должна быть посильной и необременительной. Прошу правительство и парламент ускорить принятие необходимых изменений в нормативную базу.

Малый, средний бизнес, микропредприятия, особенно в сфере услуг сталкиваются сейчас с объективными трудностями, с сокращением заказов, снижением выручки. Нужно помочь таким компаниям продолжить устойчивую работу, а значит сохранить своих сотрудников. Повторю, наша важнейшая задача, обращаюсь сейчас ко всем работодателям, — обеспечить стабильность на рынке труда, не допустить всплеска безработицы.

Государство окажет бизнесу содействие в решении этой задачи.

Предлагаю для тех предприятий, для тех отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией, обеспечить следующие меры поддержки.

Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий кроме такой отсрочки по налогам дать еще и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды.

Что касается банковских кредитов, то и здесь компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие шесть месяцев.

В целом прошу правительство и Центральный банк предложить и принять дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование", — отметил Путин.