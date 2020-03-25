Таиланд закрывается на въезд и выезд

Начиная с 26 марта 2020 года Таиланд полностью закрывает въезд и ограничивает выезд из страны. Это приказ комитета по чрезвычайному положению в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19, подписанный премьер-министром Таиланда генералом Праютом Чан-Оча.

Ограничения начинают работать с 0 часов 26 марта 2020 года на всех погранпунктух, в аэропортах, морских и речных портах, а также на сухопутных границах, сообщает ТАСС. Запрет на въезд и выезд будет действовать до особого распоряжения.

Ограничительные меры принимаются в Таиланде для ограничения распространения коронавируса. Приказ тайского премьер-министра предусматривает и ряд исключений. Границу могут пересекать лица, получившие спецразрешение, дипломаты и члены их семей, сотрудники международных организаций и их семьи, экипажи воздушных и морских судов. Кроме того, запрет не действует на тех, кто сопровождает срочные грузы. Запрет не распространяется на иностранных государственных служащих, которые приезжают в Таиланд в соответствии с международными договорами при наличии соответствующих писем МИД Таиланда, а также на иностранцев, по разрешению работающих в Таиланде.

Но при въезде в Таиланд все должны иметь при себе медицинские справки или свидетельства о том, что у них отрицательные анализы на коронавирус.

Выезд из королевства разрешен "в случаях обоснованной необходимости". Желающим покинуть страну будет оказана необходимая поддержка при соблюдении всех необходимых мер эпидемиологической безопасности, заверил премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча.

Ранее Россия уже ограничила авиасообщение с Таиландом, Турцией и рядом других стран. А падение турпотока в страну вызвало в Таиланде даже волнение у обезьян.

Пандемия коронавируса была объявлена ВОЗ 11 марта. В Таиланде на 16 часов по Москве 25 марта официально коронавирус диагностирован у 934 человек. Всего же в мире инфицировались новым коронавирусом 438 тысяч 749 человек. 19 тысяч 675 из них погибли от коронавирусной пневмонии, а 111 тысяч 895 человек уже излечились.

В России число заболевших выросло за сутки на 163 случая. Всего в России пока зарегистрировано 658 заболевших, 29 пациентов выздоровели.