Глава ФРБ Сент-Луиса спрогнозировал быстрое восстановление экономики США

Экономика США в ближайшее время столкнется с огромным шоком, а затем резко восстановится, заявил CNBC глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Буллард.

Ранее на этой неделе чиновники центрального банка прогнозировали, что уровень безработицы взлетит до 30%, что выше, чем было даже во время Великой депрессии.

Тем не менее, он смягчил эти замечания в интервью в среду, сказав, что, хотя ущерб в краткосрочной перспективе будет ошеломительным, он в значительной степени будет связан с усилиями по борьбе с распространением коронавируса, но он будет быстро ликвидирован.

"Эта цифра не имеет аналогов, но не расстраивайтесь, — сказал Буллард. — Это особый квартал, и как только вирус пройдет, ​​и если мы правильно разыграем наши карты и сохраним все в целости, то все вернутся к работе, и все будет хорошо".

По словам Булларда, как только краткосрочный удар пройдет, экономика США может увидеть "квартал бума, в котором на тот момент было много производства" благодаря "отложенному спросу", связанному с периодом низкой активности.

В отношении пакета стимулов, проходящего через Конгресс, Буллард сказал, что цифра в 2 триллиона долларов или около того является правильной, учитывая влияние, которое меры по закрытию значительной части американской торговли окажет на производство.

Правительства штатов все чаще предписывают жителям оставаться дома, поскольку вирус идет своим чередом, и этот шаг наносит удар по экономике США, ориентированной на внутренний спрос.

Буллард и его коллеги предприняли чрезвычайные шаги во время кризиса, снизив ставки краткосрочных заимствований почти до нуля, внедрив множество программ, направленных на поддержание функционирования рынков, и направив финансирование нуждающимся предприятиям и учреждениям.

Он сказал, что уровень безработицы действительно вырастет, но затем должен вернуться к показателям, которые находились около 50-летнего минимума.

"У вас будет огромный всплеск, в основном во втором квартале, но все точно знают, что это такое, это пандемическое облегчение, которое сделано специально", — сказал он.