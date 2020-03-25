25 марта 202018:02

Samsung отгрузил первый миллион инновационной памяти

Компания Samsung отчиталась об отгрузках своим заказчикам 10-нанометровых модулей оперативной памяти DDR4 DRAM, произведенных с использованием литографии в жестком ультрафиолете (EUV). Объем первой на рынке партии чипов на базе инновационного техпроцесса составил миллион штук.

Память с EUV-литографией нового поколения - важный шаг для будущего ПК и мобильных устройств. Освоенный Samsung техпроцесс позволяет увеличить масштабы производства и сэкономить время на разработку модулей, что было очень сложно сделать со старыми технологиями, а вместе с этим - уменьшить процент брака.

Тем не менее, скорого появления передовой оперативки в компьютерах и смартфонах ожидать не стоит. В Samsung переориентируют все свои линии на EUV-память только к следующему году, а серийное производство более быстрых DDR5- и LPDDR5-модулей смогут наладить не ранее 2021-го.

Расширить применение сканеров диапазона EUV намерены и другие крупнейшие производители полупроводников, включая Intel и TSMC - один из ключевых поставщиков Apple. Если Samsung взялась за активное использование EUV-сканеров в 2018 году, то Intel рассчитывает выпустить первые 7-нм продукты только к 2021 году.

Текст: Вести.Hi-tech

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