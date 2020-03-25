Политические партии России отказались от сокращения их госфинансирования

Политические партии России отреагировали на предложение о сокращении государственного финансирования — выступили против. По мнению некоторых политиков, такая инициатива — глупость.

Ранее Институт исследования проблем современной политики призвал к сокращению государственного финансирования политических партий, которые набрали более трех процентов голосов на предыдущих выборах в Государственную Думу. Ведомство вместо этого предлагает выделять бесплатные помещения для собраний, предоставлять налоговые льготы. Обращение с подобной инициативой на имя главы Центрального избирательного комитета России Эллы Памфиловой направил директор института Антон Орлов.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что такое предложение является глупостью, поскольку в нем присутствует непонимание принципов партстроительства. По его словам, политики не просто "сидят дома и философствуют", а оказывают гражданам помощь, платят зарплату аппарату, выпускают много литературы. "Где взять деньги на это?", — задался вопросом Жириновский.

По словам лидера ЛДПР, политические партии вынуждены тратить на свою деятельность до трех миллионов рублей в день и около миллиарда в год. Если они перестанут получать деньги из государственного бюджета, то вынуждены будут искать спонсоров, которые, в свою очередь, могут агитировать через партии свои интересы.

Заместитель секретаря генерального совета "Единой России" Сергей Перминов отметил, что партия уже переориентировала расход своих средств на помощь людям в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. Она сокращает расходы на проведение избирательных процедур и кампаний.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов также высказался против предложения института. По его словам, в настоящее время необходимо думать об укреплении политической системы. Зюганов отметил, что предложения о сокращении госфинансирования — "всякие мелкие примочки", которые ничего толком не решают.

Глава "Справедливой России" Сергей Миронов назвал инициативу института привлекательной только на поверхностный взгляд. По его мнению, отказ от поддержки способен нанести ущерб как и самим партиям, так и государству с обществом, поскольку они лишатся одного из важнейших институтов.

Председатель "Яблока" Николай Рыбаков, в свою очередь, счел разумным предоставлять партиям помещения для съездов. При этом, по его словам, одно другое не заменяет. Рыбаков отметил, что государственное финансирование не стоит сокращать, сообщает РИА Новости.