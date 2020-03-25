Город-призрак: посмотрите, как опустел Нью-Йорк на карантине (видео)

Штат Нью-Йорк сейчас считается самым неблагополучным регионом США с точки зрения вспышки коронавируса: здесь зафиксирована почти половина всех случаев заболевания в стране. А крупнейший мегаполис Штатов выглядит просто пугающе.

Авторы YouTube-канала ShiftingLanes прокатились по улицам пустынного Нью-Йорка на Hyundai Veloster N и сняли видео, до жути напоминающее кадры из какого-нибудь постапокалиптического фильма. Любой, хоть раз бывавший в Нью-Йорке, знает, что центральные улицы города вне зависимости от времени суток переполнены и местными жителями, и туристами, и автомобилями.

Политика изоляции и карантина, между тем, привела к тому, что чтобы встретить в городе хоть единую живую душу, нужно постараться. Авторы сюжета под названием Empty City ("Пустой город") прокатились по главным знаковым местам Нью-Йорка, и везде отмечали заброшенность и запустение. Даже на Таймс-сквер, где обычно толпится народ, они заметили лишь нескольких пешеходов, а также машины полиции, такси и прессы. Все магазины закрыты, но огромные рекламные экраны продолжают показывать товары пустым улицам.

Другие места, которые посетила съемочная группа - это район Всемирного торгового центра, Колумбус-Серкл в Манхэттене, Центральный парк, Метрополитен-музей и Тоннель Линкольна, соединяющий Нью-Йорк и Нью-Джерси. И везде картина примерно одна и та же.

В настоящее время в штате Нью-Йорк зарегистрировано 21 689 случаев заболевания коронавирусом, из которых 13 119 - в самом городе Нью-Йорке.