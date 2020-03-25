Курс на север: российские военные выдвинулись на итальянскую передовую борьбы с коронавирусом

Российские военные медики-вирусологи, прибывшие на помощь Италии, добрались до Флоренции. Это первая остановка по пути в Бергамо — город, который сильно пострадал от пандемии коронавируса COVID-19. Россияне везут мобильный комплекс анализа и диагностики, оборудование для дезинфекции и аппаратуру для оказания квалифицированной помощи тяжелым пациентам.

Личный состав готов и построен, все в масках. В 8 утра на военной базе ВВС Италии звучит приказ: начать движение!

Колонна пойдет по всей Италии: Рим — Флоренция — Парма — Милан — Бергамо. Конечная точка движения лежит в 40 километрах от столицы Ломбардии.

С разницей 10 минут с базы Pratica di Mare ("Пратика ди Маре") стартуют две колонны. Машины идут с российскими флагами с сопровождением.

Италия увидит это с экранов телевизора: в стране карантин – на улицу нельзя, опасно для здоровья — нужна тотальная дезинфекция. Это именно то, чем займутся российские военные. В составе колонны – специальные мобильные комплексы для дезинфекции машин, дорог, водопровода.

"Машина распыляет аэрозольный раствор, а раствор убивает всем известный коронавирус", — объясняет водитель-механик Ярослав Макеев.

Технику к переброске закончили готовить вечером 24 марта. Россия отправила в Италию 14 спецбортов. Кроме автомобилей для дезинфекции — комплексы анализа и диагностики, а также оборудование – аппараты ИВЛ. Состав группировки – 122 человека: механики, водители, врачи-иммунологи, медсестры. Работать будут там, где каждый день заражаются 5 тысяч человек, а значит, в специальных защитных комбинезонах

"Костюмы полностью изолированы: маска для удобства, воздух фильтруется, что полностью обеспечивает безопасность личного состава", — подчеркивает капитан медицинской службы Олег Крылов.

Российские врачи будут работать с итальянцами бок о бок. К каждой группе приставлен переводчик – на севере Италии активно экспериментируют с лекарствами, методиками. Специалисты из России получат опыт прямо на передовой и поделятся своим. Среди специалистов, прилетевших в Италию, разработчики вакцины против лихорадки Эбола, эксперты в борьбе с африканской чумой.

Направление – север. Российская колонна выдвигается туда, где сегодня тяжелее всего – марш-бросок на 600 километров в Бергамо. Скорость движения 40 километров в час. Через сутки российские военные будут готовы к выполнению задач.

Италия сейчас занимает второе место после Китая по числу инфицированных коронавирусом и первое по смертности. В стране 69 тысяч 176 диагностированных случаев коронавируса. Для 6 тысяч 820 итальянских пациентов коронавирус оказался фатальным. Излечились 8 тысяч 326 человек. Это третье место среди стран, которые охватила пандемия.