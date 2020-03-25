Под Уфой началось строительство новой инфекционной больницы

Под Уфой начинают строить новую инфекционную больницу. Соответствующее решение накануне принял глава Башкортостана. В основе будет опыт коллег из Москвы по возведению современных медкомплексов. Сегодня власти республики провели выездное совещание на строительной площадке будущей клиники. С подробностями — корреспондент ГТРК "Башкортостан" Анвар Аслямов.



Новый корпус будет построен из быстровозводимых строительных конструкций. Геодезические работы на площадке уже начались", — передает корреспондент.



Отметим, что эту территорию выбрали не случайно. Основу роль в этом сыграло удобное географическое положение — между аэропортом и Уфой.

Глава Башкортостана поручил завершить строительные работы за 6 месяцев. Однако правительство республики настаивает на ускорении ghjwtccf из-за возможного неблагоприятного сценария.



"Пик распространения COVID-19, вероятнее всего, придется на май или июнь. К этому времени рассчитываем, что у нас будут дополнительные возможности. По предварительному проекту, мы сможем разместить до 520 человек", — первый зампремьер-министра правительства РБ Андрей Назаров.



"Треть нового корпуса будет отведена под реанимационные отделения. На оставшейся площади будут располагаться боксовые отделения, которые нужны для изоляции и полноценного лечения пациентов с коронавирусом", — заявил министр здравоохранения РБ Максим Забелин.



Новая больница будет оснащена новейшим медицинским оборудованием. Непосредственно к строительству подрядчики приступят в ближайшее время.