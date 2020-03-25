Дочь Инны Макаровой переживает, что из-за карантина не сможет быть на похоронах

С 26 марта из-за ситуации с коронавирусом москвичи старше 65 лет должны оставаться дома, на карантине.

В "Прямом эфире" о том, как пожилые москвичи реагируют на введение особого режима на время эпидемии, рассказала член комиссии по здравоохранению и охране общественного здоровья Мосгордумы Людмила Стебенкова.

По ее словам, в городе почти два миллиона пенсионеров, и чтобы они сидели дома, им всем оказывается материальная помощь.

Однако почему-то люди все равно дружной толпой отправляются в метро, сетует Стебенкова.

Она считает, что люди не осознают опасность – и зря. "Сейчас все зависит от нас, потому что вирус у нас уже есть. Надо разорвать порочный круг, и сделать это можно только оставаясь дома и соблюдая дистанцию", – заявила представитель Мосгордумы.

Рейд корреспондентов программы по местам массового скопления людей (паркам и торговым центрам Москвы) показал, что для многих родителей с детьми карантин и самоизоляция – это просто дополнительные каникулы, не хотят запираться в четырех стенах и пенсионеры.

Пожилые люди утверждают, что им нужны прогулки, аптеки и магазины.

О том, что режим самоизоляции для пожилых людей – это стресс, говорит и руководитель отдела медицинской психологии Научного центра психического здоровья Сергей Ениколопов.

По его словам, строгий карантин – это палка о двух концах, поскольку сейчас пожилым людям ломают стереотип поведения.

Психолог отмечает, что для этой категории людей строгий запрет на те же прогулки в парках может оказаться опаснее коронавируса, поскольку это стресс, а стрессы обостряют имеющиеся заболевания.

А вот народная артистка Татьяна Васильева считает, что в нынешней ситуации оставаться дома — это единственный вариант, а продукты и лекарства могут принести дети или волонтеры.

Во время программы печальную новость, пришедшую сегодня, подтвердила заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук: 25 марта не стало ее мамы – народной артистки СССР Инны Макаровой.

Актриса умерла не от коронавируса. Ей было почти 94 года, она давно и серьезно болела, а последние дни провела в больнице.

Ее дочь высказала надежду, что те, кто сейчас будут соблюдать карантин, может быть пересмотрят в память об Инне Макаровой фильмы, в которых она снималась.

Похороны легенды советского кинематографа состоятся уже во время строго карантина, но 69-летняя дочь Инны Макаровой надеется, что ей разрешат похоронить маму, ведь это – особый случай.

Видимо, не сможет быть на похоронах актрисы ее внук: он недавно вернулся из Испании и находится на карантине.

Какие меры ответственности предусмотрены за нарушение предписанного режима, и куда можно уехать из мегаполисов в период эпидемии коронавируса?

Действительно ли ее предсказывала Ванга? И какие неожиданные решения и лайфхаки можно предложить находящимся на карантине родителям с детьми и людям старшего поколения?

Об этом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".